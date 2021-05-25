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23:20 25.05.2021

Латвия вводит ограничения на авиасообщение с Беларусью

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Латвия вводит ограничения на авиасообщение с Беларусью

Правительство Латвии во вторник вечером ввело для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, ограничения на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов, сообщили в латвийском министерстве сообщения.

Также ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси. Решение вступает в силу немедленно.

Решение правительства Латвии также предусматривает, что аэропорты Латвии не обслуживают самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на своем маршруте.

Таким образом, Латвия приостановит действие разрешения на полеты белорусской авиакомпании Belavia и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты белорусским перевозчикам. Также будет приостановлено действие разрешения АirBaltic на маршрут в Минск.

Латвийские перевозчики не используют воздушное пространство Беларуси со второй половины дня воскресенья, 23 мая.

Эти решения приняты в ответ на действия белорусских властей по посадке гражданского пассажирского самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

23 мая самолет ирландской Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

Теги: #латвия #авиасообщение #беларусь
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