Пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар" в Харькове потушили

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в производственном здании частного предприятия, которое расположено на территории ГП "Коммунар".

"25 мая в 16:47 в г. Харьков в производственном здании частного предприятия, расположенного на территории ГП "Коммунар", на четвертом этаже возник пожар. В 18:15 пожар локализован на площади 150 кв, в 20:23 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГСЧС на телеграмм-канале.

Отмечается, что подразделения ГСЧС спасли 1 человека.