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20:07 25.05.2021

ВНО по английскому языку сдавали более 120 тыс. человек – Минобразования Украины

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ВНО по английскому языку сдавали более 120 тыс. человек – Минобразования Украины

В тестировании основной сессии Внешнего независимого оценивания по английскому языку, которое состоялось во вторник, 25 мая, приняли участие 129 073 человека, что составляет 88,2% от общего количества зарегистрированных, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины со ссылкой на данные Украинского центра оценивания качества образования.

"Наибольшая явка участников на пункты тестирования среди регионов - 91,12% - зафиксирована в Тернопольской области, наименьшая - 82,95% - в Черновицкой", - указывается в сообщении.

Кроме того, 60 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования из-за опоздания, отсутствия документа, удостоверяющего личность, 5 - из-за выявленных в них признаков ОРЗ. Ещё 78 участников прекратили работу над тестом досрочно из-за нарушения процедуры проведения ВНО. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 68 общественных наблюдателей.

Результаты тестирования будут объявлены до 18 июня.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Подробнее об условиях участия в дополнительной сессии - в соответствующем разделе сайта УЦОКО.

Следующее тестирование основной сессии ВНО-2021 - по математике / математики (задания уровня стандарта) - состоится 28 мая.

Теги: #английский #вно
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