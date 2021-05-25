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19:38 25.05.2021

Эстония намерена смягчить COVID-ограничения

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Эстония намерена смягчить COVID-ограничения

Правительство Эстонии приняло во вторник основные положения о смягчении действующих коронавирусных ограничений, программу планируется утвердить на заседании в четверг, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Так, с 31 мая предлагается заменить правило не собираться группами более двух человек и соблюдать дистанцию в 2 метра на требование разумного рассредоточения: держаться от посторонних людей на разумном с точки зрения распространения вируса расстоянии.

С этого же дня в помещениях будут разрешены занятия группами до 25 человек спортом, тренировки, молодежная работа, хобби, образование и повышение квалификации.

В публичных мероприятиях и собраниях смогут принимать участие до 200 человек.

В магазинах и пунктах обслуживания также вводится правило разумного рассредоточения, а заполняемость не должна превышать 50%.

С 14 июня в мероприятиях в помещении могут принимать участие до 600 человек с учетом требования разумного рассредоточения и заполняемости на 50%.

В мероприятиях на открытом воздухе могут участвовать до тысячи человек. Смягчаются требования к проведению профессиональных соревнований в помещениях и на открытом воздухе, будет разрешено посещение музеев и выставочных залов при условии заполняемости не более 50% на комнату.

По данным департамента здоровья, в Эстонии за последние недели отмечается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 25 мая, кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 236,1 на 100 тыс. населения, что примерно в пять раз меньше, чем два-три месяца назад. На 1,3 млн населения сейчас приходится 128 тыс. 828 инфицированных, умерли 1 тыс. 241 человек. Привиты по меньшей мере одной дозой вакцины 442 тыс. 089 человек, вакцинированы 228 тыс. 280 человек.

Локдаун был введен 11 марта и затем продлен до 25 апреля. В последнее время правительство уже несколько раз пошагово смягчало коронавирусные ограничения.

Теги: #коронавирус #эстония #меры
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