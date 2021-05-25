Министры обороны Украины и Грузии подписали план сотрудничества между ведомствами

План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и Грузии подписали руководители оборонных ведомств обеих стран Андрей Таран и Джуаншер Бурчуладзе, сообщает во вторник пресс-служба Минобороны Украины.

Как отмечается в сообщении, 25 мая начался визит украинской делегации во главе с Тараном в Грузию. В первый день состоялись рабочие встречи делегации Минобороны с премьер-министром Грузии Гарибашвили и министром обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

"Нас с Грузией объединяют общие угрозы и цели развития… Мы полны решимости углубить сотрудничество для эффективного противодействия региональным и глобальным угрозам", - сказал Таран.

Учитывая регулярные деструктивные проявления и агрессии со стороны РФ, Таран и Бурчуладзе определили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества по направлениям кибербезопасности, военно-технической сферы, совместного участия в международных военных учениях и внедрение стандартов НАТО в повседневную деятельность национальных вооруженных сил. Стороны обменялись опытом по противодействию эскалации агрессии РФ.

По результатам двусторонней встречи Таран и Бурчуладзе подписали план двустороннего сотрудничества между министерствами обороны на определенный срок.