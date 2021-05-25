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19:18 25.05.2021

Во Львове планируют создать центр массовой вакцинации – глава ОГА

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Во Львове планируют создать центр массовой вакцинации – глава ОГА

Во Львове планируют создать центр массовой вакцинации населения, сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий по итогам онлайн-совещания с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

"Пока речь шла о том, чтобы создать такой центр на стадионе "Арена Львов" - этот объект наиболее соответствует требованиям Минздрава для устройства такого центра", - написал Козицкий в соцсети Facebook.

По его словам, в данное время необходимо урегулировать ряд оргвопросов, в том числе обеспечение будущего центра кадрами, холодильным оборудованием, компьютерной техникой, стабильным интернет-сообщением, охраной и тд.

В то же время, Козицикй подчеркнул, что минусом в ситуации со стадионом является размещение стадиона фактически вне черты города, что может усложнить доезд людей к центру вакцинации. В связи с этим власти области будут рассматривают альтернативные варинаты размещения центров вакцинации, "чтобы приблизить их к Львову и обеспечить беспрепятственный доезд населения с окраин Львова или районов области".

По данным заместителя Лабораторного центра Минздрава во Львовской области Олега Когута, во Львовской области вакцинировали 73927 человек, из них 3937 получили уже две дозы вакцины от коронавируса.

 

Теги: #львов #вакцинация
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