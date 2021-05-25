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19:08 25.05.2021

Встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными – Арестович

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Встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными – Арестович

Встреча политических советников "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) по видеоконференции запланирована на среду, 26 мая, в ходе которой ее участники планируют обсудить прекращение огня, обмен пленными и кластеры по реализации минских соглашений.

"Встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на завтра (26 мая – ИФ). Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в комментарии информационному агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Переговоры пройдут в режиме видеоконференции. Участие в ней со стороны Украины примет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщалось, Ермак на минувшей неделе направил коллегам по "нормандскому формату" письмо с просьбой провести очередную встречу политических советников для скорейшего урегулирования ситуации с прекращением огня на Донбассе, а также с целью анализа выполнения итогового коммюнике по итогам Парижского саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года. Он также предложил провести встречу в очном формате.

Теги: #нормандская_четверка #встреча #донбасс
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