События

19:03 25.05.2021

Харьковские спасатели ликвидируют пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар"

1 мин читать
Харьковские спасатели ликвидируют пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар"

Во вторник во второй половине дня начался пожар на четвертом этаже 5-этажного производственного здания на территории госпредприятия "Коммунар" (Харьков).

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 16:47.

"На месте происшествия работает восемь автоцистерн, три автолестницы и три вспомогательные (единицы - ИФ) техники... Спасен один человек", - говорится в сообщение.

Площадь пожара составляет более 150 кв.м. Горят ткани в рулонах.

Теги: #предприятие #пожар #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:31 25.05.2021
Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка

Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка

03:55 25.05.2021
Суд освободил от уголовной ответственности экс-замглавы Харьковской ОГА, подозреваемого в служебной халатности, в связи с истечением сроков давности

Суд освободил от уголовной ответственности экс-замглавы Харьковской ОГА, подозреваемого в служебной халатности, в связи с истечением сроков давности

01:18 25.05.2021
В Харькове из-за горящего строительного мусора на лоджии ТРЦ Nikolsky было эвакуировано 200 посетителей

В Харькове из-за горящего строительного мусора на лоджии ТРЦ Nikolsky было эвакуировано 200 посетителей

13:39 24.05.2021
Прокуратура обеспечила поступление в бюджет 1,1 млрд грн, скрытых от налогообложения ГП нефтегазового комплекса

Прокуратура обеспечила поступление в бюджет 1,1 млрд грн, скрытых от налогообложения ГП нефтегазового комплекса

08:02 22.05.2021
Спасатели ликвидировали пожар в здании "Эпицентра" на Берковецкой в Киеве, никто не пострадал

Спасатели ликвидировали пожар в здании "Эпицентра" на Берковецкой в Киеве, никто не пострадал

14:28 21.05.2021
В Харькове открыли ТРЦ Nikolsky стоимостью EUR110 млн

В Харькове открыли ТРЦ Nikolsky стоимостью EUR110 млн

03:45 21.05.2021
В Харькове участники Велодня "создадут" герб города и карту Украины

В Харькове участники Велодня "создадут" герб города и карту Украины

16:26 20.05.2021
Под Киевом задержана группа, подозреваемая в совершении разбоя на крупную сумму в Харькове – прокуратура

Под Киевом задержана группа, подозреваемая в совершении разбоя на крупную сумму в Харькове – прокуратура

16:02 19.05.2021
Рейтинг кандидатов в мэры Харькова возглавляет Терехов, на втором месте Добкин – опрос КМИС

Рейтинг кандидатов в мэры Харькова возглавляет Терехов, на втором месте Добкин – опрос КМИС

19:38 18.05.2021
В Харькове задержали военкома, обещавшего за взятку помочь новобранцу получить "белый билет"

В Харькове задержали военкома, обещавшего за взятку помочь новобранцу получить "белый билет"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными – Арестович

Саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза - Меркель

МИД Украины: посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира

Зеленский предложил увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих для функционирования Сил территориальной обороны

На сайте Рады появился текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления

ПОСЛЕДНЕЕ

ВНО по английскому языку сдавали более 120 тыс. человек – Минобразования Украины

Эстония намерена смягчить COVID-ограничения

Министры обороны Украины и Грузии подписали план сотрудничества между ведомствами

Во Львове планируют создать центр массовой вакцинации – глава ОГА

Встреча политсоветников "нормандской четверки" состоится 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными – Арестович

Премьер Италии заявляет о попытках вмешательства Москвы

Глава МИД ФРГ: за инцидент с самолетом Ryanair Лукашенко заплатит "горькую цену"

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза - Меркель

Генсек ОБСЕ во время визита в Украину посетит Донбасс – МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА