Харьковские спасатели ликвидируют пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар"
Во вторник во второй половине дня начался пожар на четвертом этаже 5-этажного производственного здания на территории госпредприятия "Коммунар" (Харьков).
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 16:47.
"На месте происшествия работает восемь автоцистерн, три автолестницы и три вспомогательные (единицы - ИФ) техники... Спасен один человек", - говорится в сообщение.
Площадь пожара составляет более 150 кв.м. Горят ткани в рулонах.