Харьковские спасатели ликвидируют пожар в производственном здании на территории ГП "Коммунар"

Во вторник во второй половине дня начался пожар на четвертом этаже 5-этажного производственного здания на территории госпредприятия "Коммунар" (Харьков).

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 16:47.

"На месте происшествия работает восемь автоцистерн, три автолестницы и три вспомогательные (единицы - ИФ) техники... Спасен один человек", - говорится в сообщение.

Площадь пожара составляет более 150 кв.м. Горят ткани в рулонах.