Премьер Италии заявляет о попытках вмешательства Москвы

Председатель совета министров Италии Марио Драги заявил, что видит признаки серьезных попыток российского вмешательства в дела его страны.

"Нужно усиливаться, особенно в том, что касается кибербезопасности. Уровень вмешательства (со стороны РФ) вызывает тревогу. Речь идет, как мы недавно могли убедиться, о шпионаже, а также о действиях через интернет", - приводят итальянские СМИ слова Драги, сказанные по итогам саммита ЕС.

Лидеры стран ЕС, в частности, обсудили политику в отношении РФ и поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю подготовить доклад по этой теме ко встрече в верхах в июне.