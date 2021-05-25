Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники два раза нарушили договоренности о режиме тишины на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 17.00 вторника, сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - говорится в сводке.

В штабе ООС сообщили, что враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В свою очередь, пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за то же время разминировали 6 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 50 взрывоопасных предметов.