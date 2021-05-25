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16:22 25.05.2021

Украинцам, которые после 26 мая прибудут в Беларусь с целью транзита, необходимо заявить об этом во время погранконтроля и выехать в Украину наземным транспортом

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Украинцам, которые после 26 мая прибудут в Беларусь с целью транзита, необходимо заявить об этом во время погранконтроля и выехать в Украину наземным транспортом

Граждане Украины, которые после 26 мая прибудут в Беларусь с территории третьих стран с целью транзита, должны будут заявить об этом во время погранконтроля и в случае получения разрешения на транзитный проезд, выехать в Украину наземным транспортом, сообщило посольство Украины в Беларуси.

"Гражданам Украины, которые с 26 мая 2021 года авиационным путем будут прибывать в Республику Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля", - говорится в сообщении посольства во вторник.

Уточняется, что в случае получения разрешения на транзитный проезд от компетентных органов Республики Беларусь, необходимо в течение определенного ими срока (до 24 часов) выехать наземным транспортом в Украину.

"В настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения "Мокраны - Доманово", "Мохро - Дольск", "Новая Рудня - Выступовичи", "Александровка - Вильча", "Новая Гута - Новые Яриловичи", "Веселовка - Сеньковка", - отметили в посольстве.

Также диппредставительство Украины обратило внимание, что в случае въезда в Беларусь с территории Украины (любым видом транспорта), или из третьей страны (не с целью транзита), необходимо наличие ПЦР теста и прохождение десятидневной самоизоляции и, только после завершения срока самоизоляции, возможно будет выехать в Украину.

С целью обеспечения безопасности авиации и общества Кабинетом министров Украины введен запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с 00 ч. 00 мин. 26 мая 2021 года. Указанным решением устанавливается запрет на: осуществление любых видов полетов из/в между пунктами назначения расположенными на территории Украины и Беларуси украинскими и белорусскими эксплуатантами; выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Беларуси.

Источник: https://www.facebook.com/UkrEmbMinsk/posts/4292766544081030

Теги: #украина #транзит #беларусь
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