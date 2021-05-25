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15:50 25.05.2021

Минкультуры и МИД призывают украинских журналистов и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко решительно осуждают нарушения властями Республики Беларусь прав и свобод представителей медиасферы.

"Продолжение притеснений журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси. Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире", - говорится в совместном заявление Минкультуры и МИД с требованием к белорусским властям прекратить репрессии против независимых СМИ.

Учитывая угрозу и непредсказуемость действий властей Беларуси, ведомства призывают украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в данную страну.

"Требуем от белорусских властей немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека", - говорится в заявлении.

Теги: #сми #минкультуры #беларусь #мид
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