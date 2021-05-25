События

15:34 25.05.2021

В Запорожье проверяют сообщение анонима о "минировании" ряда торговых центров

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В Запорожье проверяют сообщение анонима о "минировании" ряда торговых центров

Полиция ищет в Запорожье взрывчатку в ряде крупнейших супермаркетов и торговых центров после анонимного сообщения об их минировании.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, 25 мая в 13.34 в полицию поступило сообщение от директора запорожского торгового центра "Citi Mall" о том, что тот получил анонимное электронное письмо о минировании ряда торговых центров Запорожья, среди которых "Citi Mall", ТЦ "Украина", ТЦ "Афина", сети "Varus".

Посетители торговых центров и супермаркетов эвакуированы.

На место прибыли следственно-оперативные группы, сотрудники взрывотехнической и кинологической службы Нацполиции.

Проводится осмотр торговых помещений.

Теги: #трц #минирование #полиция #запорожье
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