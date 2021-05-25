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15:16 25.05.2021

На сайте Рады появился текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления

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На сайте Рады появился текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный проект закона об основах национального сопротивления, предполагающий широкое привлечение граждан Украины к обеспечению суверенитета и военной безопасности от внешней агрессии в мирное время и в особый период.

Полный текст проекта закона "Об основах национального сопротивления" № 5557 опубликован на сайте Верховной Рады во вторник, 25 мая.

В соответствии с документом, национальное сопротивление включает комплекс мероприятий, которые организуются и осуществляются в мирное время и в особый период в Украине с целью максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на "обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпора агрессии и принесения противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить агрессию против Украины".

Составляющими элементами национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к действиям по национальному сопротивлению, цель которых состоит в повышении уровня устойчивости и обороноспособности государства.

Территориальная оборона состоит из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.

Гражданская составляющая территориальной обороны включает государственные органы, органы местного самоуправления, добровольческие формирования территориальных громад, которые привлекаются к территориальной обороне.

Комплектование добровольческих формирований территориальных громад осуществляется на добровольной основе.

Основу добровольческих формирований территориальных громад составляют граждане Украины, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины или службу в других военных формированиях и правоохранительных органах, при этом в состав формирований зачисляются граждане Украины, которые прошли медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписали контракт добровольца территориальной обороны.

Граждане Украины, которые не проходили военную службу зачисляются в состав добровольческих формирований территориальных громад после принятия ими присяги добровольца территориальной обороны.

Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять при выполнении задач территориальной обороны личное охотничье оружие и боеприпасы.

Лицам, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекаются к выполнению задач сопротивления, гарантируются неразглашение факта их участия в движении сопротивления, а также социальная и правовая защита со стороны государства.

Основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является их общевойсковая подготовка, которая организуется по территориально-зональному принципу и заключается в овладении базовыми общевойсковыми практическими умениями и навыками и делится на начальную и базовую подготовку.

Мероприятия по организации, планирования и подготовки сопротивления осуществляются в мирное время.

В то же время ведение сопротивления осуществляется с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины, территории Украины, которая захвачена агрессором (противником) во время вооруженной агрессии против Украины.

Ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны принадлежит Силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент Украины как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

 

Теги: #тероборона #законопроект #зеленский
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