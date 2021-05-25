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14:57 25.05.2021

Население Венгрии мало осведомлено об Украине, отношение подавляющего большинства венгров к ней нейтральное - исследование

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Население Венгрии мало осведомлено об Украине, отношение подавляющего большинства венгров к ней нейтральное - исследование

Население Венгрии мало осведомлено об Украине, поэтому отношение подавляющего большинства венгров к Украине по умолчанию нейтральное, свидетельствуют данные аналитического отчета "Восприятие Украины за границей. Венгрия", подготовленного исследовательской компанией InMind для Украинского института.

"Из личных контактов с украинцами, с украинской культурой венгры обычно получают положительные впечатления, но таких ситуаций не так много, чтобы создать устойчивый интересный и привлекательный образ Украины", - говорится в исследовании.

Проблемными точками для формирования венгерского общественного мнения в отношении Украины эксперты считают в основном критические по Украине нарративы венгерских СМИ, сосредоточение СМИ на политике, тогда как новости из культурной сферы практически не попадают в поле зрения, до сих пор не преодоленное восприятие Украины как части сферы влияния России.

"Всплески заинтересованности Украиной наблюдаются во время знаковых событий, которые активно освещаются в медиа: вроде Революции достоинства, военных действий на востоке Украины, победы на "Евровидении", но достаточно быстро такой интерес угасает", - отмечается в отчете.

Отношение венгерских экспертов к Украине позитивно-нейтральное, поскольку они имели сравнительно больше точек соприкосновения с Украиной или открыты для новых возможностей в своей профессиональной сфере, и украинское направление вполне приемлемо для создания таких возможностей, подчеркивается в выводах исследования.

Указывается, что представления венгерских экспертов о современной украинской культуре базируются в значительной степени на предположениях:

"Считается, что в Украине должен привлекательный культурный продукт, хорошие писатели, музыканты, художники и т.д., но конкретику экспертам вспомнить трудно. Персоналии в основном называют эксперты-украинцы, или те венгры, которые были тесно связаны с Украиной по роду деятельности, совместным проектам, личными предпочтениям", - объясняется в отчете.

В контексте украинской культуры опрошенные эксперты спонтанно вспоминают популярную музыку ("ДахаБраха", "Океан Эльзы", "ONUKA"), фольклор (особенно в связи с проектом Миклоша Бота "Полифония"), гастрономическую культуру, спорт (боксеры братья Кличко, футбольные клубы "Динамо Киев", "Шахтер", теннисист А.Медведев), литературу (Ю.Андрухович, А.Курков, С. Жадан, И.Карпа, Л.Костенко), визуальное искусство, фестивали (в частности международный мульти-дисциплинарный фестиваль современного искусства ГОГОЛЬFEST.

Исследование проводилось в июле-декабре 2020 года. Основным методом исследования были глубинные экспертные интервью с представителями целевой аудитории, которые проводились на венгерском или украинском языках. Интервью проводились по опроснику, содержащему около 20 вопросов.

Теги: #восприятие #венгрия #исследование #украина
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