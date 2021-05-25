В Херсонской области произошел торнадо, жители не пострадали - полиция

В Херсонской области полицейские помогают местным жителям преодолевать последствия торнадо, который произошел накануне.

"В с.Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне пронесся торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал", - сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что сейчас правоохранители обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями для оказания помощи.

"Полицейские будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды", - сказано в сообщении.