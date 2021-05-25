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14:13 25.05.2021

Отношение немцев к Украине является нейтральным или сдержанно положительным - исследование

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Отношение немцев к Украине является нейтральным или сдержанно положительным - исследование

Несмотря на то, что из-за общественно-политических событий в 2004 году и после 2013 года осведомленность об Украине увеличилась, отношение рядовых немцев к Украине является нейтральным или сдержанно положительным, значительной заинтересованности украинскими делами нет, свидетельствуют данные аналитического отчета "Восприятие Украины за границей. Германия", подготовленного исследовательской компанией InMind для Украинского института.

"В противоположность этому наблюдается положительное и заинтересованное отношение к Украине в профессиональных средах, основанное на собственном опыте - профессиональных контактах с украинцами, посещением Украины", - указывается в тексте исследования.

Эксперты считают проблемными точками в формировании общественного мнения относительно Украины сосредоточенность немцев на собственной повестке дня (нужен заметный стимул, чтобы обратить внимание на другие страны), до сих пор благосклонное отношение к России в восточных регионах, что для определенной части населения означает более критическое и скептическое отношение к Украине, постоянное присутствие в повестке дня СМИ проблемных тем, связанных с Украиной (кризис, коррупция, война).

Указывается, что как и в общем отношении к Украине, по отношению к современной украинской культуре наблюдается расхождение между восприятием профессиональной среды и восприятием широкой общественности.

"Эксперты отмечают наличие интересных культурных явлений современной Украины, с конкретными примерами, и одновременно признают, что рядовые немцы до сих пор мало осведомлены об украинской культуре", - поясняется в исследовании.

В контексте украинской культуры упоминаются литература (достаточно заметные современные авторы Ю.Андрухович, С.Жадан, А.Курков, О.Забужко), популярная музыка (например, группы "ДахаБраха", "Dakh Daughters", "Океан Эльзы", "ONUKA"), украинская кухня, мода, архитектура (в том числе под впечатлением от путешествий в Украину), кинематограф (А.Довженко, С.Параджанов, К.Муратова, О.Сенцов) современные театры (прежде всего Центр современного искусства "ДАХ", также PostPlayТеатр, Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, Дикий театр); фестивали (литературный проект MERIDIAN CZERNOWITZ, международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства ГОГОЛЬFEST) .

Исследование проводилось в июле-декабре 2020 года. Основным методом исследования были глубинные экспертные интервью с представителями целевой аудитории, которые проводились на немецком или украинском языках. Интервью проводились по опроснику, содержащему около 20 вопросов.

Теги: #восприятие #исследование #украина #германия
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