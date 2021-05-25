Восприятие Украины широкой общественностью во Франции находится под влиянием французско-российских взаимоотношений - исследование

Восприятие Украины широкой общественностью во Франции находится под влиянием французско-российских взаимоотношений, свидетельствуют данные аналитического отчета "Восприятие Украины за границей. Франция", подготовленного исследовательской компанией InMind для Украинского института.

"Восприятие Украины широкой общественностью во Франции находится под влиянием французско-российских взаимоотношений и общего отношения французов к Восточной Европе, как к чему-то однородному, доминирует убеждение о принадлежности украинцев к условным восточным славянам, где ведущими являются россияне", - говорится в тексте исследования.

Также отмечается, что очевидна низкая осведомленность об Украине среди рядовых французских граждан, значительно не хватает информационных поводов и масштабных событий, которые бы познакомили с Украиной большинство.

"Из-за такого восприятия Украина находится на этапе выделения в отдельную страну/народ в сознании обычных граждан Франции. Этому мешает, кроме навязчивой культурной экспансии России, также отсутствие определенного популярного, стереотипного мифа об Украине. Фактически не хватает якорных культурных феноменов, которые бы сразу маркировали украинскую культуру. Поэтому на первый план выходят негативные коннотации как Чернобыльская катастрофа, война на востоке Украины, бедность и т.д." - указывается в исследовании.

Вместе с тем современная украинская культура представлена во Франции и пользуется спросом, хотя и не стала мейнстримной.

"Специалисты отмечают узнаваемость таких представителей Украины: музыка - "ДахаБраха", Dakh Daughters; литература - Курков; театр - спектакли Троицкого и театра "Дах"; современного украинского дизайна одежды", - указывается в исследовании.

Подчеркивается, что осведомленность о культурных феноменах среди экспертов посредственна.

"На первом плане актуальные фигуры (О.Сенцов, А.Курков, О.Забужко) и трагические события в истории Украины (Чернобыльская катастрофа, Голодомор, Бабий Яр и т.д.). Вместе с тем есть высокая осведомленность об Анне Киевской как общей фигуре в истории Украины и Франции", - говорится в отчете.

Главными препятствиями для оживления сотрудничества с украинской стороной называются недофинансирование инициатив с украинской стороны; бюрократические преграды, которые удлиняют процесс принятия решений; сложности с поиском контактов для сотрудничества между французскими и украинскими экспертами, отсутствие институции, которая бы этому помогала. Отмечается негибкость должностных лиц с украинской стороны и/или проблемы с налаживанием организованного процесса.

Исследование проводилось в июле-декабре 2020 года. Основным методом исследования были глубинные экспертные интервью с представителями целевой аудитории, которые проводились на французском или украинском языках. Интервью проводились по опроснику, содержащему около 20 вопросов.