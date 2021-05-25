В Украине презентовали проект Зеленой книги по внесению изменений в конституционную реформу

В Украине презентовали проект Зеленой книги по внесению изменений в конституционную реформу, которая раскрывает ключевые проблемы конституционного дизайна государственной власти, сообщил глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

"Эта книга является документом для консультаций с обществом относительно проблем в органах или институтах государственной власти. Когда власти думают, что есть определенные проблемы и необходимы те или иные изменения, тогда мудрые правительства начинают с того, что готовят такой документ – Зеленую книгу … Для того, чтобы граждане убедились, что власть правильно понимает проблемы, и, чтобы власть услышала мнения граждан и понимала, будут ли они поддерживать ее инициативы", - рассказал глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко во время презентации Зеленой книги в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, "презентация документа, который был наработана в рамках деятельности парламентской экспертной рабочей группы по вопросам конституционного реформирования в январе-мае 2021 года, приурочена к 25-летию Конституции Украины и на фоне необходимости широкого общественного диалога о состоянии конституционализма в стране".

Он отметил, что "проект Зеленой книги охватывает разделы Конституции, которые касаются организации деятельности государственной власти".

В проекте внесены предложения о сокращении срока полномочий народных депутатов Верховной Рады с 5-ти до 4-х лет, что обусловлено активными процессами в украинском обществе.

Кроме того, предлагается перенос выборов в парламент с осени на другое время года, поскольку это мешает обсуждению бюджета. Также предлагается норма о принятии решений в парламент не абсолютным, а относительным большинством народных депутатов по примеру стран ЕС, а также фиксация в Конституции гарантий для парламентской оппозиции.

Что касается института президентской власти, то предлагается уточнение нормы конституции в части функции президента как гаранта суверенитета, территориальной целостности, прав человека и Конституции.

"Является ли это вектором ради чего президент исполняет эту функцию или это дополнительная функция, ради которой президент может делать все, что угодно, потому что он обязан гарантировать эти категории. Это дает право разным президентам трактовать по-своему", - отметил Колиушко.

Также, по словам Колиушко, "в Украине не всегда выполняется норма про контрассигнацию – скрепление подписью указов президента".

Кроме того, "присутствуют "очень слабые" нормы относительно формирования правительства, которые позволяют формировать его не премьер-министром и ослабляют его позицию, а Офису президента".

По словам сопредседателя совета Реанимационного пакета реформ Юлия Кириченко, "в конституционном процессе Украины еще с 1996 года образовалось несколько проблемных вопросов".

"Одним из таких является популизм. Конституция в условиях политики становится заложником популярных и быстрых решений, что неприемлемо по отношению к основному закону. Пример – попытка отобрать депутатскую неприкосновенность", - сказала Кириченко.

По ее словам, также "существует проблема, когда за несколько предыдущих каденций президентов наблюдалось усиление роли глав государства в части того, что они считали себя «хозяевами Конституции".

"В таких условиях есть угроза переписи основного закона", - добавила она.

Кроме того, как отметила Кириченко, "существует пренебрежение конституционной процедурой изменения Конституции, когда нужно найти определенное количество голосов".

По итогам презентации Зеленой книги участники призвали органы государственной власти Украины к сотрудничеству над наполнением и реагированием к документу.