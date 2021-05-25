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13:36 25.05.2021

Украина разрабатывает возможности оперативного возвращения своих граждан из Беларуси

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Украина разрабатывает возможности оперативного возвращения своих граждан из Беларуси

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством иностранных дел и Госпогранслужбой работают над возвращением своих граждан из Беларуси.

"Мининфраструктуры совместно с МИД и Госпогранслужбой прорабатывают пути для оперативного возвращения граждан Украины из Беларуси. Для участия в возвращении в страну гражданин должен обратиться в дипломатическое учреждение Украины в Республике Беларусь. В случае возникновения сложностей рекомендуется оставить заявление в контакт-центре МИД", - отмечается в сообщении в Facebook "Украэроруха".

Отмечается, что введение запретов, которые призваны обеспечить безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Соответственно, авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее, чем за три часа до начала регистрации, при этом компенсация за ранее купленные билеты по указанному направлению не предусмотрена.

"Для надлежащего информирования пассажиров авиакомпаний, осуществляющих рейсы в/из Республики Беларусь, Госавиаслужба и "Украэрорух" будут коммуницировать с авиакомпаниями. При поддержке руководства аэропортов, из которых осуществляются перелеты, будет налажено информирование пассажиров о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook.

"Украэрорух" также добавил, что на лето этого года были запланированы авиарейсы между Минском и Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом и Запорожьем, выполняемые авиакомпаниями "Белавиа" и "Мотор Сич".

Теги: #авиасообщение #украина #беларусь
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