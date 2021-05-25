С начала года к языковому омбудсмену поступило около 100 жалоб граждан о нарушении языкового закона представителями органов власти

В течение 2021 года уполномоченный по защите государственного языка получил 1 357 сообщений граждан о нарушении языкового закона, около 100 из них - о нарушении закона представителями органов государственной власти и местного самоуправления.

"Всего с начала года к Уполномоченному по защите государственного языка поступило 1 357 сообщений граждан о нарушении языкового закона. Продолжает расти количество жалоб о нарушении закона представителями органов государственной власти и местного самоуправления. Только за последний месяц таких жалоб поступило 25, всего с начала года - около 100", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

Отмечается, что анализ данных о нарушении прав граждан на получение информации и услуг на украинском языке показал, что после ослабления жестких карантинных ограничений, возросло количество обращений и жалоб граждан о нарушении закона в сфере обслуживания.