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12:47 25.05.2021

Зеленский предлагает принять закон об основах национального сопротивления и увеличить численность ВСУ

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Зеленский предлагает принять закон об основах национального сопротивления и увеличить численность ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона об основах национального сопротивления, а также законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".

Как сообщается на сайте украинского парламента, инициаторами соответствующих законопроектов №5557 и №5558 является президент.

Тексты документов пока отсутствуют.

Теги: #всу #зеленский #нацсопротивление
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