На столичном ВДНХ построят спортивный парк в рамках "Большого строительства"

Подготовительные работы к строительству спортивного парка на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) в рамках программы "Большое строительство" начнутся в пятницу, 28 мая, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Урбан-парк в Киеве будет создан в рамках программ "Большое строительство" и "Здоровая Украина", инициированных президентом Владимиром Зеленским. Это часть концепции спортивного кластера на ВДНХ, который реализуется при поддержке Офиса президента Украины", – написал Тимошенко в Facebook во вторник.

По его словам, инфраструктура парка будет включать бетонный скейт-парк, площадки для уличных видов спорта, баскетбола, танцев, воркаута и паркура, клаймбинга, столы для тенниса и детские локации. Посещение парка будет бесплатным. На территории также планируют проводить встречи уличных культур.