События

12:46 25.05.2021

На столичном ВДНХ построят спортивный парк в рамках "Большого строительства"

1 мин читать
На столичном ВДНХ построят спортивный парк в рамках "Большого строительства"

Подготовительные работы к строительству спортивного парка на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) в рамках программы "Большое строительство" начнутся в пятницу, 28 мая, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Урбан-парк в Киеве будет создан в рамках программ "Большое строительство" и "Здоровая Украина", инициированных президентом Владимиром Зеленским. Это часть концепции спортивного кластера на ВДНХ, который реализуется при поддержке Офиса президента Украины", – написал Тимошенко в Facebook во вторник.

По его словам, инфраструктура парка будет включать бетонный скейт-парк, площадки для уличных видов спорта, баскетбола, танцев, воркаута и паркура, клаймбинга, столы для тенниса и детские локации. Посещение парка будет бесплатным. На территории также планируют проводить встречи уличных культур.

 

Теги: #большое_строительство #тимошенко #вднх
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 25.05.2021
Тимошенко: Президент знает, что вся страна против продажи земли, и идет против воли людей

Тимошенко: Президент знает, что вся страна против продажи земли, и идет против воли людей

11:47 25.05.2021
Украина выходит на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли - Кирилл Тимошенко

Украина выходит на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли - Кирилл Тимошенко

13:15 24.05.2021
На ВДНХ в Киеве 28 мая в рамках "Большого строительства" начнут работы по созданию урбан-парка

На ВДНХ в Киеве 28 мая в рамках "Большого строительства" начнут работы по созданию урбан-парка

10:32 21.05.2021
Украинцы назвали "Большое строительство" лучшей инициативой Зеленского - опрос

Украинцы назвали "Большое строительство" лучшей инициативой Зеленского - опрос

13:15 20.05.2021
"Автомагистраль-Юг" начала укладку финального слоя асфальта трассы Р-15

"Автомагистраль-Юг" начала укладку финального слоя асфальта трассы Р-15

10:11 20.05.2021
Стартовал капремонт пограничной дороги Нижанковичи-Стрый во Львовской области

Стартовал капремонт пограничной дороги Нижанковичи-Стрый во Львовской области

14:28 19.05.2021
В Волынской области в рамках "Большого строительства" начали реконструкцию дороги к Шацким озерам

В Волынской области в рамках "Большого строительства" начали реконструкцию дороги к Шацким озерам

11:55 18.05.2021
"Батькивщина" поддерживает инициативную группу, собирающую подписи за референдум против продажи сельхозземли - Тимошенко

"Батькивщина" поддерживает инициативную группу, собирающую подписи за референдум против продажи сельхозземли - Тимошенко

10:00 18.05.2021
Более 100 аукционов запланировано в Украине на май-июнь в рамках большой и малой приватизации - замглавы ОП

Более 100 аукционов запланировано в Украине на май-июнь в рамках большой и малой приватизации - замглавы ОП

16:43 17.05.2021
"Автомагистраль-Юг" завершает строительство развязок и моста на трассе Днепр-Решетиловка

"Автомагистраль-Юг" завершает строительство развязок и моста на трассе Днепр-Решетиловка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина разрабатывает возможности оперативного возвращения своих граждан из Беларуси

Зеленский предлагает принять закон об основах национального сопротивления и увеличить численность ВСУ

Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста из-за решения о прекращении авиасообщения

Экс-главу КС Тупицкого будут судить за преступления против украинского правосудия – Офис генпрокурора

Генсек ОБСЕ посетит Украину на текущей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Отношение немцев к Украине является нейтральным или сдержанно положительным - исследование

Austrian Airlines вслед за Lufthansa отказалась выполнять рейсы над Беларусью

Восприятие Украины широкой общественностью во Франции находится под влиянием французско-российских взаимоотношений - исследование

В Украине презентовали проект Зеленой книги по внесению изменений в конституционную реформу

Украина разрабатывает возможности оперативного возвращения своих граждан из Беларуси

Минск пригласил IСAO, IATA, EASA, ЕС и США участвовать в расследовании инцидента с самолетом Ryanair

С начала года к языковому омбудсмену поступило около 100 жалоб граждан о нарушении языкового закона представителями органов власти

Зеленский предлагает принять закон об основах национального сопротивления и увеличить численность ВСУ

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ НАЦИОНАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСУ - ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста из-за решения о прекращении авиасообщения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА