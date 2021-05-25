ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ НАЦИОНАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСУ - ЗАКОНОПРОЕКТЫ
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ НАЦИОНАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСУ - ЗАКОНОПРОЕКТЫ
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ НАЦИОНАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ВСУ - ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Зеленский предлагает принять закон об основах национального сопротивления и увеличить численность ВСУ
Экс-главу КС Тупицкого будут судить за преступления против украинского правосудия – Офис генпрокурора
Восприятие Украины широкой общественностью во Франции находится под влиянием французско-российских взаимоотношений - исследование
Минск пригласил IСAO, IATA, EASA, ЕС и США участвовать в расследовании инцидента с самолетом Ryanair
С начала года к языковому омбудсмену поступило около 100 жалоб граждан о нарушении языкового закона представителями органов власти
Вход для клиентов:
СПЕЦТЕМЫ:
UKR.NET- новости со всей Украины