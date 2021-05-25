События

12:27 25.05.2021

Мэрия Вильнюса вслед за Ригой вывесила бело-красно-белый флаг Беларуси

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Вильнюсское самоуправление вывесило на площади у мэрии столицы Литвы исторический флаг Беларуси в знак поддержки белорусской оппозиции и протеста против принудительной посадки 23 мая в аэропорту Минска лайнера Ryanair.

Бело-красно-белый флаг был официальным флагом Белорусской народной республики (1918-1919), а в 1991-1995 годах - государственным флагом республики.

"Это (вывешивание флага) отношение города и мэра города к событиям в Беларуси, когда самолет совершил принудительную посадку, и в принципе был совершен "теракт", - сказал во вторник агентству BNS представитель мэра по связям с общественностью Каролис Вайткявичюс.

По его словам, литовская столица выразила солидарность с Ригой, которая накануне сменила официальный белорусский флаг на исторический бело-красно-белый у здания гостиницы, где живут участники чемпионата мира по хоккею.

24 мая в Риге был вывешен бело-красно-белый белорусский флаг у гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где живут участники чемпионата мира по хоккею. После этого власти Беларуси объявила о высылке посла Латвии из Минска, латвийское правительство ответило симметричным шагом.

Теги: #балтия #беларусь
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