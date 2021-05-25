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12:13 25.05.2021

Экс-главу КС Тупицкого будут судить за преступления против украинского правосудия – Офис генпрокурора

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Экс-главу КС Тупицкого будут судить за преступления против украинского правосудия – Офис генпрокурора

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, который обвиняется в преступлениях против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины), сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник.

"В Подольский районный суд г. Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь в сообщении прокуратуры идет об экс-главе КС Александре Тупицком.

"Расследованием установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, которое связано с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод", – сообщают в ОГПУ.

Там добавляют, что на протяжении 2018-2019 годов Тупицкий неоднократно предоставлял следователю Генпрокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты по особо тяжкому преступлению.

Как сообщалось, 24 декабря 2020 года в Офисе генерального прокурора сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что глава КС Тупицкий вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. При этом в Офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкий вызывается и для каких именно процессуальных действий.

Допрос должен был проводиться в уголовном производстве №12013110060002990, следствие в котором ведет Управление ГБР по делам Майдана. Это уголовное производство о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, производство зарегистрировано в 2013 году, расследованием занималось Управление спецрасследований Генпрокуратуры Украины во главе с Сергеем Горбатюком, а в начале этого года передано в ГБР.

Позже в тот же день представитель президента в КС Федор Вениславский на брифинге рассказал, что глава КС был вызван в Офис генпрокурора для вручения подозрения в связи с записями, на которых Тупицкий обсуждает, как препятствовать расследованию и деятельности суда.

"По имеющейся у меня информации, пленки записаны в рамках проведения досудебного расследования, легально и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласное наблюдение и снятие информации. И именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, и господин Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", - рассказал Вениславский на брифинге.

"Обнародование пленок, на которых фигурирует глава КС Тупицкий, уже свидетельствует, что он не соответствует критериям судьи КС, закрепленным в Конституции. Это - высокие моральные качества, которых в данном случае нет, и профессионализм, который также под вопросом. Думаю, этот факт является достаточным для того, чтобы судьи КС минимум на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей КС", - резюмировал он.

Позже стало известно, что Александр Тупицкий таки получил уведомление о подозрении в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Теги: #тупицкий #конституционный_суд #прокуратура
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