Индийские медики отмечают новый вид осложнений COVID19 - "желтую плесень"

Индийские медики отмечают новый вид осложнений - "желтую плесень", передает DNA India во вторник. "Желтый грибок" может быть намного опаснее черной и белой разновидности, поскольку способен вызвать полиорганную недостаточность и некроз тканей.

Третий вид грибка у переболевших коронавирусом, «желтый», впервые обнаружили у человека — ранее он встречался в основном у рептилий. У 45-летнего пациента в штате Уттар-Прадеш возникли сильный отек лица, вялость, потеря аппетита, началось кровотечение из носа.

Большинство грибковых инфекций в стране возникают из-за антисанитарных условий, а также использования стероидов при лечении COVID-19, которые снижают иммунитет.

Как сообщалось ранее, в мае среди перенесших коронавирус в Индии началась вспышка мукормикоза, или «черного грибка», а на прошлой неделе стало известно о случаях «белого грибка», поражающего легкие.