Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: мы заботимся о защите украинцев и хотим, чтобы белорусская власть остановилась в своем произволе

Украина приняла решение прекратить авиасообщение с Беларусью, поскольку заботится о защите своих граждан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила", - сказал Кулеба в видеокомментарии, распространенном пресс-службой МИД Украины во вторник.

В то же время министр добавил, что это решение также приведет к определенному увеличению прибыли Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать через Украину, и соответственно, будут платить транзитные средства Украине.

"Власть Беларуси пересекла очередную красную линию в отношении не только к своим гражданам, но и к гражданам других стран и к международному праву, в частности, правилам, регулирующим безопасность гражданской авиации. Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответа, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает что-то еще более наглое и более жестокое. Потому ответ должен быть очень принципиальным", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что Украина быстро проанализировала эту ситуацию, и президент Украины поручил правительству срочно принять все решения, необходимые для того, чтобы закрыть полеты между Украиной и Беларусью.

По словам главы МИД, это на практике означает, что нельзя будет летать самолетом, например, из аэропорта Украины в аэропорт Беларуси или осуществлять украинским авиакомпаниям транзит через воздушное пространство Беларуси.

"Почему принято это решение? Оно на первый взгляд может показаться политическим, и оно является таковым, но оно также является безопасным. Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан, мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого из наших соотечественников, и мы должны их защищать", - пояснил он.

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В понедельник президент Зеленский поручил украинскому правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолёта ирландской авиакомпании Raynair, выполнявшего рейс Афины - Вильнюс, было подписано "солдатами ХАМАС".