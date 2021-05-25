События

10:29 25.05.2021

В центре Киева СБУ обнаружила арсенал боеприпасов

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В центре Киева СБУ обнаружила арсенал боеприпасов

Служба безопасности Украины обнаружила схрон оружия и боеприпасов в Печерском районе столицы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольных систем города, что относится к объектам критической инфраструктуры.

Правоохранители изъяли из тайника: противотанковый гранатомет РПГ-22; автомат АКМ-74; 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг; почти 1 кг пластида; 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним; 5 снаряженных магазинов к автомату; 320 патронов калибра 5,45x39 мм.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили схрон.

Теги: #киев #сбу #боеприпасы #схрон
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