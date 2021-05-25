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10:27 25.05.2021

Депутаты предлагают предусмотреть до шести лет лишения свободы за похищение ребенка одним из родителей

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Депутаты предлагают предусмотреть до шести лет лишения свободы за похищение ребенка одним из родителей

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об ограничении или лишении свободы до шести лет за похищение ребенка одним из родителей

Текст проекта закона № 5549 обнародовали на сайте парламента.

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в статью 146 Уголовного кодекса Украины. Такое усиление ответственности предлагается установить в случае похищения одним из родителей ребенка, который находился на законных основаниях у другого родителя.

Инициатором законопроекта выступил председатель Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубенец (группа "За майбутне").

Среди соавторов документа – сопредседатель депутатской группы "За майбутне" Тарас Батенко, Лариса Билозир (группа "Довира"), Сергей Швец, Мария Мезенцева, Максим Ткаченко (все из фракции "Слуга народа").

Теги: #дети #законопроект #рада #родители
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