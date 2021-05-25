События

09:58 25.05.2021

УКРАИНА ПРЕКРАЩАЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ В 00:00 26 МАЯ - ШМЫГАЛЬ

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УКРАИНА ПРЕКРАЩАЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ В 00:00 26 МАЯ - ШМЫГАЛЬ

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Интерфакс-Украина
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