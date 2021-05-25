УКРАИНА ПРЕКРАЩАЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ В 00:00 26 МАЯ - ШМЫГАЛЬ
УКРАИНА ПРЕКРАЩАЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ В 00:00 26 МАЯ - ШМЫГАЛЬ
УКРАИНА ПРЕКРАЩАЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ В 00:00 26 МАЯ - ШМЫГАЛЬ
Данилов: власть Беларуси в попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", такие действия не могут остаться без ответа
В Украине за сутки зафиксировано 2 608 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 17 504 человек
Кулеба о прекращении авиасообщения с Беларусью: мы заботимся о защите украинцев и хотим, чтобы белорусская власть остановилась в своем произволе
Данилов: власть Беларуси в попытках подавить свободу слова пересекла очередную "красную линию", такие действия не могут остаться без ответа
Депутаты предлагают предусмотреть до шести лет лишения свободы за похищение ребенка одним из родителей
Singapore Airlines меняет маршруты своих самолетов с целью избегать воздушного пространства Беларуси
Полтавчанина, который насиловал женщин в уборных столичного ТЦ, приговорили к 3 годам лишения свободы
Вход для клиентов:
СПЕЦТЕМЫ:
UKR.NET- новости со всей Украины