Finnair приостанавливает полёты через воздушное пространство Беларуси

Государственный авиаперевозчик Финляндии Finnair во вторник сообщил, что приостанавливает полёты через воздушное пространство Беларуси.

"Мы перестанем использовать воздушное пространство Белоруссии вплоть до дальнейших распоряжений", - говорится в заявлении авиакомпании, распространённом через твиттер.

В документе говорится, что рейс в Газипашу (Турция) в среду - следующий, которого коснётся новое правило. "Этот маршрут будет идти в обход белорусского воздушного пространства", - отмечается в заявлении.

По данным компании, изменения "немного увеличат время полёта".

Также во вторник о приостановке полетов через воздушное пространство Беларуси сообщила французская авиакомпания Air France.

Это решение будет оставаться в силе "вплоть до последующего распоряжения".

Решения о приостановке перелетов принимаются в соответствии с рекомендацией ЕС после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.