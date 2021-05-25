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09:45 25.05.2021

Finnair приостанавливает полёты через воздушное пространство Беларуси

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Государственный авиаперевозчик Финляндии Finnair во вторник сообщил, что приостанавливает полёты через воздушное пространство Беларуси.

"Мы перестанем использовать воздушное пространство Белоруссии вплоть до дальнейших распоряжений", - говорится в заявлении авиакомпании, распространённом через твиттер.

В документе говорится, что рейс в Газипашу (Турция) в среду - следующий, которого коснётся новое правило. "Этот маршрут будет идти в обход белорусского воздушного пространства", - отмечается в заявлении.

По данным компании, изменения "немного увеличат время полёта".

Также во вторник о приостановке полетов через воздушное пространство Беларуси сообщила французская авиакомпания Air France.

Это решение будет оставаться в силе "вплоть до последующего распоряжения".

Решения о приостановке перелетов принимаются в соответствии с рекомендацией ЕС после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Теги: #finnair #авиаперелеты #беларусь
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