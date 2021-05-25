Полтавчанина, который насиловал женщин в уборных столичного ТЦ, приговорили к 3 годам лишения свободы

Жителя Полтавы приговорили к трем годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник.

"Инциденты произошли 03.03.2019 и 31.03.2019 в женских уборных торгового супермаркета на Оболони. Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и с помощью физического насилия совершал насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2019 года по результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении указанного лица был направлен в Оболонский районный суд города Киева.

"Судебное разбирательство проводилось в закрытом судебном заседании с целью предотвращения разглашения подробностей совершенных деяний. Обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении не признал, несколько раз менял тактику своей защиты", - сообщают в прокуратуре.

Там подчеркивают, что после исследования доказательств мужчина "уже не оспаривал своего присутствия в местах событий, однако сообщил суду, что совершал указанные действия в шутку, то есть совершение насильственных действий сексуального характера не признал".

Правоохранители отмечают, что вина обвиняемого была доказана, доказательства признаны надлежащими и допустимыми.

"Приговором Оболонского районного суда города Киева от 24.05.2021 мужчину признали виновным в инкриминируемых преступлениях и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного им морального вреда на сумму 30 тысяч грн каждой.