Air France приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии

Французская авиакомпания Air France во вторник объявила о приостановке полетов через воздушное пространство Белоруссии, - сообщает французская радиостанция Франс Энфо.

Это решение будет оставаться в силе "вплоть до последующего распоряжения".

Оно было принято в соответствии с рекомендацией ЕС после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.