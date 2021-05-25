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09:02 25.05.2021

Air France приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии

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Air France приостановила полеты через воздушное пространство Белоруссии

Французская авиакомпания Air France во вторник объявила о приостановке полетов через воздушное пространство Белоруссии, - сообщает французская радиостанция Франс Энфо.

Это решение будет оставаться в силе "вплоть до последующего распоряжения".

Оно было принято в соответствии с рекомендацией ЕС после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске. На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Теги: #белоруссия #франция #air_france
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