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08:36 25.05.2021

В МИД инициировали для начинающих дипломатов программу имени Анатолия Зленко

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В МИД инициировали для начинающих дипломатов программу имени Анатолия Зленко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал проведение в МИД программы имени первого министра МИД Анатолия Зленко для лучших молодых специалистов, выпускников профильных образовательных учреждений Украины, сообщила пресс-служба МИД.

"Мы создаем карьерные возможности для талантливой молодежи, открываем двери министерства для новых людей и повышаем институциональную способность МИД. Я решил назвать программу именем выдающегося дипломата, первого министра иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко, чтобы путь к вершинам дипломатической службы ассоциировался с его фигурой", - заявил Кулеба.

Он обратился с соответствующим письмом к профильным высшим учебным заведениям, в частности, Национальный университет "Киево-Могилянская Академия", Национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова.

Согласно программе, предусматривается создание пяти должностей для молодых специалистов в департаментах МИД по международным организациям, международному праву, консульской службе, международной безопасности, территориальном департаменте стран Ближнего Востока и Африки.

"Эти должности будут закреплены для талантливых молодых специалистов со степенью высшего образования бакалавра или магистра, глубокими знаниями, владением иностранными языками и высокой мотивацией стать частью профессиональной команды дипломатов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что первый отбор запланирован на август 2021 года. Победители получат официальный контракт сроком на один год с возможностью дальнейшего полноценного трудоустройства.

Кроме того, университеты в сотрудничестве с МИД будут проводить отбор кандидатов в два этапа на конкурентной основе. 

Теги: #программа #украина #дипломаты #мид
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