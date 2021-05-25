В Украине за сутки зафиксировано 2 608 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 17 504 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 608 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 17 504 человек, умерли 249 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"24 мая 2021 в Украине зафиксировано 2 608 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них – 76 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 854 человек; летальных случаев - 249; выздоровело – 17 504 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в соцсети фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19, 23 мая было выявлено 2 533 новых случая инфицирования COVID-19, 22 мая зафиксировано 4 606 новых инфицированных, 21 мая за сутки было 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19, 18 мая за сутки зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни, 16 мая - о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 186 463 человека, 49 685 пациентов скончалось, 1 975 064 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.