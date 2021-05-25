За минувшие сутки российские наемники на Донбассе совершили 8 обстрелов, украинские военнослужащие не пострадали

За минувшие сутки российские наемники совершили 8 обстрелов украинских позиций на Донбассе, военнослужащие Вооруженных сил Украины не пострадали. С начала суток среды обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет", - говорится в утренней сводке на странице штаба в фейсбуке во вторник.

В частности, вблизи н.п. Авдеевка и Невельский наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Водяного противник совершил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде н.п. Павлополь и Южного оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия.

В районе н.п. Шумы враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в понедельник наемники применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс. Обстрел был осуществлен в направлении н.п. Шумы, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.

"Указанные действия наемников направлены на провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с последующим их обвинению в нарушении режима прекращения огня именно в районе, где действуют зеркальные гарантии на безопасное проведение работ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив "Северный", вторая - в жилой дом в н.п. Северное. "Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства", - подчеркнули в штабе.

"Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировали обстрел и с помощью установленного координационного механизма сообщила СММ ОБСЕ", - подытожили в штабе.