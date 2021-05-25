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07:03 25.05.2021

Советник Байдена пообещал, что США и ЕС привлекут к ответственности президента Беларуси

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Советник Байдена пообещал, что США и ЕС привлекут к ответственности президента Беларуси

США вместе с партнерами намерены привлечь к ответственности президента Беларуси Александра Лукашенко, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает Белый дом, в беседе с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской "Салливан ясно дал понять, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать режим Лукашенко к ответственности".

Советник американского президента осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание создателя информационного портала Nexta Романа Протасевича. Он заявил, что Соединенные Штаты требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Беларуси.

В сообщении говорится, что "Салливан заявил о решительной поддержке Соединенными Штатами требований белорусского народа в отношении демократии, прав человека и основных свобод", а также подчеркнул необходимость "проведения (в Беларуси - ИФ) свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ для урегулирования нынешнего кризиса".

Накануне в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Белорусские власти ранее признали портал Nexta экстремистским и объявили Протасевича в межгосударственный розыск.

Теги: #президент #сша #ответственность #беларусь
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