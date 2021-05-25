На Буковине выявлено 39 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 39 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 665 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в понедельник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 24 мая, выздоровело 665 человек, 75 248 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 78 908 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 751 человек.