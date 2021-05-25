Суд освободил от уголовной ответственности экс-замглавы Харьковской ОГА, подозреваемого в служебной халатности, в связи с истечением сроков давности

Дзержинский райсуд Харькова освободил от уголовной ответственности бывшего заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Евгения Шахненко и экс-начальника управления обеспечения организации строительства департамента капитального строительства ХОГА Григория Бойко, подозреваемых в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины) допущенной при реконструкции Малоданиловских очистных сооружений.

"Ходатайство обвиняемых... и их защитников - удовлетворить. Освободить (обвиняемых - ИФ) от уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.367 УК Украины, в связи с истечением сроков давности", - говорится в определении, вынесенном судьей Катериной Аркатовой, обнародованном на сайте Единого госреестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части документа, прокурор не возражал против заявленных ходатайств.

Как сообщалось, 26 октября 2019 года прокуратура объявила Шахненко о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины). По данным досудебного следствия в 2014-2015 годах подозреваемый, который на тот момент занимал должность директора департамента ХОГА согласовал проектно-сметную документацию и принял выполненные работы по реконструкции Малоданиловских очистных сооружений, хотя поставленное фирмой-подрядчиком оборудование не соответствовало техническим стандартам. Ущерб, нанесенный в результате государству, по данным следствия, составляет более 7 млн.грн.

Реконструкция Малоданиловских очистных сооружений была начата в 2013 году.

Евгений Шахненко занимал должность заместителя Харьковской облгосадминистрации в 2015-2019 годах, до этого он был директором департамента капитального строительства ХОГА.

В январе 2017 года пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что харьковские правоохранители разоблачили группу в составе четырех человек, которые в течение 2014-2016 годов путём злоупотребления служебным положением и подделкой официальных документов завладели средствами государственного и областного бюджетов на общую сумму 18 млн грн, которые были выделены на закупки оборудования и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поссовета. Всем четверым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, и к ним применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 206 до 400 тыс грн.