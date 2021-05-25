Блинкен обсудил с главой МИД Германии Беларусь, помощь Сектору Газа и "Северный поток-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в очередной раз выразил озабоченность строительством "Северного потока-2", также они обсудили Беларусь и ситуацию в Газе, сообщает Госдеп.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили координацию дальнейших шагов по реагированию на события в Беларуси и усилия по оказанию чрезвычайной помощи в Газе, а также важность активизации НАТО в рамках амбициозного процесса НАТО-2030", - говорится в сообщении официального представителя Госдепа Неда Прайса.

Он также отметил, что в ходе разговора с Маасом Блинкен также в очередной раз "подтвердил озабоченность США по поводу трубопровода "Северный поток-2".