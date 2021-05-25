События

01:18 25.05.2021

В Харькове из-за горящего строительного мусора на лоджии ТРЦ Nikolsky было эвакуировано 200 посетителей

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В Харькове из-за горящего строительного мусора на лоджии ТРЦ Nikolsky было эвакуировано 200 посетителей

В Харькове пожарные ликвидировали возгорание, которое возникло на лоджии ТРЦ Nikolsky в понедельник поздно вечером.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в 22:26.

"К месту происшествия было направлено 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент их прибытия было установлено, что горит строительный мусор на лоджии на 3-м надземном уровне снаружи здания. Площадь пожара составила около 4 кв.м", - говорится в сообщении.

Еще до прибытия пожарных персонал ТРЦ эвакуировал около 200 посетителей.

В 22:37 пожар был локализован, а в 22:42 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщалось, открытие ТРЦ Nikolsky состоялось в пятницу, 21 мая.

Теги: #трц #украина #пожар #харьков
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