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01:16 25.05.2021

Глава Европарламента потребовал на саммите ЕС единой европейской реакции на инцидент с рейсом Ryanair в Минске

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Глава Европарламента потребовал на саммите ЕС единой европейской реакции на инцидент с рейсом Ryanair в Минске

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли, выступая на саммите ЕС в понедельник в Брюсселе, заявил европейским лидерам о необходимости решительного и единого ответа Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси.

"Вчерашние события, связанные с принудительной посадкой в Минске рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, беспрецедентно серьезны. Режим президента Лукашенко лишил свободы Романа Протасевича и его спутницу. Мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения и предоставления им возможности покинуть страну", - сказал глава Европарламента.

По его словам, "международное расследование, несомненно, необходимо для проверки того, была ли угроза воздушному транспорту и безопасности пассажиров со стороны суверенного государства и имело ли место нарушение Чикагской конвенции".

"Наш ответ должен быть решительным, незамедлительным и единым. Европейский союз должен действовать без колебаний и наказать виновных. Сегодня вы несете огромную ответственность за то, чтобы показать, что союз - не бумажный тигр", - подчеркнул Сассоли.

Он также отметил, что наложенные недавно на него и на заместителя председателя Еврокомиссии Веру Юрову российские санкции были направлены не только против них, но и против институтов ЕС, которые они представляют, и это только побуждает не останавливаться, а продолжать требовать, чтобы Россия освободила оппозиционера Алексея Навального.

Теги: #ес #белоруссия #саммит #европарламент
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