Саммит ЕС считает необходимым запретить использовать воздушное пространство ЕС и аэропорты белорусским авиакомпаниям, равно как и европейским – пролетать над Беларусью

Европейский совет призывает принять меры, чтобы запретить воздушное пространство ЕС для белорусских авиакомпаний и закрыть доступ в европейские аэропорты, равно как и для европейских компаний избегать пролетать над Беларусью.

Соответствующие положения содержатся в выводах Европейского совета, принятых на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС в Брюсселе в понедельник.

"Европейский совет призывает принять необходимые меры для запрета пролета воздушным пространствам ЕС белорусскими авиакомпаниями и предотвращения доступа в аэропорты ЕС рейсов, выполняемых такими авиакомпаниями. Европейский совет призывает всех базирующихся в ЕС перевозчиков избегать перелетов через Беларусь", - сказано в документе.

Кроме того, Европейский совет призвал Международную организацию гражданской авиации срочно расследовать этот "беспрецедентный и неприемлемый инцидент», а также «предлагает Совету как можно скорее принять дополнительные списки физических и юридических лиц на основе соответствующих санкций", и принять дополнительные адресные экономические санкции". "С этой целью Европейский совет предлагает Высокому представителю и Комиссии безотлагательно представить предложения", - отмечается в выводах.

Европейский совет также решительно осудил принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, ставящую под угрозу безопасность полетов, а также задержание белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.

"Европейский совет требует немедленного освобождения Романа Протасевича и Софии Сапеги и обеспечения их свободы передвижения", - говорится в выводах.

Также Европейский совет выразил солидарность с Латвией после "необоснованной высылки латвийских дипломатов". "Европейский совет будет продолжать заниматься этим вопросом", - отмечается в выводах.