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23:27 24.05.2021

Генсек ООН призывает расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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Генсек ООН призывает расследовать инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывает к полному и независимому международному расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, говорится в заявлении его представителя Стефана Дюжаррика

"Генеральный секретарь поддерживает призыв к полному, прозрачному и независимому расследованию этого возмутительного инцидента и призывает все вовлеченные в него стороны сотрудничать с таким расследованием", - заявил Дюжаррик.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair в воскресенье был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусией были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Беларуси обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Беларуси. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

 

Теги: #реакция #самолет #оон #беларусь
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