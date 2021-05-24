Лидеры стран ЕС обсудят разные варианты "серьезных последствий" для Беларуси - фон дер Ляйен
Участники саммита ЕС вечером в понедельник обсудят разные варианты ограничительных мер против Беларуси, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она сообщила журналистам перед стартом саммита, что Беларусь ожидают "серьезные последствия" после инцидента с самолетом Ryanair.
"Мы рассмотрим разные варианты санкций. Речь может идти о физлицах, о компаниях, которые финансируют деятельность властей, а также - о санкциях против авиационного сектора", - предупредила она.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что тема Беларуси на саммите будет центральной.