Лидеры стран ЕС обсудят разные варианты "серьезных последствий" для Беларуси - фон дер Ляйен

Участники саммита ЕС вечером в понедельник обсудят разные варианты ограничительных мер против Беларуси, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила журналистам перед стартом саммита, что Беларусь ожидают "серьезные последствия" после инцидента с самолетом Ryanair.

"Мы рассмотрим разные варианты санкций. Речь может идти о физлицах, о компаниях, которые финансируют деятельность властей, а также - о санкциях против авиационного сектора", - предупредила она.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что тема Беларуси на саммите будет центральной.