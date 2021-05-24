События

20:39 24.05.2021

Лидеры стран ЕС обсудят разные варианты "серьезных последствий" для Беларуси - фон дер Ляйен

1 мин читать
Лидеры стран ЕС обсудят разные варианты "серьезных последствий" для Беларуси - фон дер Ляйен

Участники саммита ЕС вечером в понедельник обсудят разные варианты ограничительных мер против Беларуси, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила журналистам перед стартом саммита, что Беларусь ожидают "серьезные последствия" после инцидента с самолетом Ryanair.

"Мы рассмотрим разные варианты санкций. Речь может идти о физлицах, о компаниях, которые финансируют деятельность властей, а также - о санкциях против авиационного сектора", - предупредила она.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что тема Беларуси на саммите будет центральной.

Теги: #ес #санкции #варианты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:53 24.05.2021
Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Минска, в том числе запрет полетов для белорусской авиакомпании - Меркель

Саммит ЕС обсудит возможные санкции в отношении Минска, в том числе запрет полетов для белорусской авиакомпании - Меркель

09:59 24.05.2021
В ЕС призывают провести международное расследование инцидента с лайнером Ryanair в Минске

В ЕС призывают провести международное расследование инцидента с лайнером Ryanair в Минске

22:35 23.05.2021
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске будет в повестке саммита ЕС в понедельник

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске будет в повестке саммита ЕС в понедельник

19:05 23.05.2021
ЕС требует от Минска незамедлительно отправить в Вильнюс задержанный самолет со всеми пассажирами

ЕС требует от Минска незамедлительно отправить в Вильнюс задержанный самолет со всеми пассажирами

12:50 22.05.2021
Лидеры ЕС обсудят незаконные и провокационные шаги РФ

Лидеры ЕС обсудят незаконные и провокационные шаги РФ

01:14 22.05.2021
Минфин США ввел санкции против "Северного потока 2"

Минфин США ввел санкции против "Северного потока 2"

22:35 21.05.2021
Глава Евросовета назвал действия РФ незаконными и провокационными

Глава Евросовета назвал действия РФ незаконными и провокационными

19:00 21.05.2021
Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о санкциях от 14 мая

18:44 21.05.2021
ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗЕЛЕНСКИЙ УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ СНБО ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

15:31 21.05.2021
Европейский сертификат COVID поддержит свободу перемещения в ЕС и ряд секторов экономики, считают в ЕК

Европейский сертификат COVID поддержит свободу перемещения в ЕС и ряд секторов экономики, считают в ЕК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства – секретарь СНБО

Шмыгаль назначил внеочередное заседание Кабмина для рассмотрения вопроса об авиасообщении с Беларусью

Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью

Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

ПОСЛЕДНЕЕ

Белый дом пока не готов назвать место и время встречи Байдена и Путина

Зеленский подписал закон по обеспечению гражданам доступа к государственной регистрации актов гражданского состояния

Власти Беларуси, преследуя несогласных, не останавливаются ни перед чем, опасным уже стало и авиапространство - Кулеба

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства – секретарь СНБО

Зеленский обсудил ход предвыборной кампании в Бундестаг и евроатлантические стремления Украины с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком

В Украине участие в ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли 2433 человека – УЦОКО

Кабмин переназначил Марьевича госсекретарем Минэкономики

Кабмин переназначил Маръевича госсекретарем Минэкономики

Депутаты "Евросолидарности" просят Кабмин запретить украинским авиакомпаниям летать над Беларусью

Шмыгаль назначил внеочередное заседание Кабмина для рассмотрения вопроса об авиасообщении с Беларусью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА