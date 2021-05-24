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20:33 24.05.2021

Белый дом пока не готов назвать место и время встречи Байдена и Путина

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Белый дом пока не готов назвать место и время встречи Байдена и Путина

Работа по организации встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным продолжается, ее дата и время пока объявлять рано, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы не готовы назвать место и время встречи", - сказала она на брифинге.

Псаки пояснила, что "работа над деталями встречи продолжается".

Со своей стороны агентство Associated Press сообщает со ссылкой на источники, что американские и российские официальные лица на данном этапе рассматривают возможность проведения саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина 15-16 июня.

"Американцы и русские рассматривают 15 и 16 июня для саммита", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что в ближайшие дни ожидается официальное объявление о дате и месте проведения саммита.

Источники агентства также подтвердили, что в качестве потенциального места проведения встречи рассматривается Женева.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что встреча Байдена и Путина, скорее всего, пройдет в Женеве.

В начале мая Байден заявлял, что он ожидает встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня для встреч с лидерами НАТО, на саммит G7 и переговоры США-ЕС.

Российские СМИ на прошлой неделе сообщали, что местом возможной встречи Путина и Байдена может стать Швейцария.

В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эти сообщения - слухи, которые в Москве не комментируют.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе сообщил, что встреча Путина и Байдена может состояться в ближайшие недели.

Теги: #сша #подготовка #россия #саммит
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