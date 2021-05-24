В Украине участие в ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли 2433 человека – УЦОКО

В тестировании основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли участие человека 2433, что составляет 75,96% от общего количества зарегистрированных, сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

В частности, на ВНО по немецкому языку явились 1862 человека, французской - 417 человек, испанскому - 154 человека.

"Три участника ВНО досрочно завершили выполнение сертификационной работы из-за нарушения процедуры проведения ВНО", - сказано в сообщении.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 10 общественных наблюдателей. Результаты тестирования по испанскому, немецкому, французскому языкам будет объявлено до 18 июня.

Задания сертификационных работ будут размещены в разделе "ВНО-2021".

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Завтра, 25 мая, состоится ВНО по английскому языку.