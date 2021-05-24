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18:56 24.05.2021

Кабмин переназначил Маръевича госсекретарем Минэкономики

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Кабмин переназначил Маръевича госсекретарем Минэкономики

Кабинет министров переназначил Константина Маръевича государственным секретарем Министерства экономики на пять лет с 25 мая 2021 года.

Соответствующее правительственное распоряжение от 21 мая № 734-р обнародовано на "Урядовом портале".

Марьевич был назначен на указанную должность в 2020 году по упрощенной "карантинной процедуре" по контракту на период карантина, связанного с пандемией. Срок контракта истекает 24 мая.

Согласно данным на сайте министерства, Маръевич закончил Львовский национальный университет им. И.Франка в 2011-м (правоведение, магистр права, адвокат). Работал в аппарате Верховной Рады, когда ее спикером был Владимир Гройсман. После назначения последнего премьером перешел на работу в Секретариат Кабмина, где до сентября 2019 года работал руководителем службы вице-премьер-министра Степана Кубива. Как представитель государства  Маръевич входил в набсоветы АО "Магистральные газопроводы Украины", НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укрзализныця". В 2020 году перед назначением на должность госсекретаря Минэкономики был замдиректора по правовым и корпоративным вопросам ООО "Энерго Сбыт Транс".

Теги: #госсекретарь #переназначение #минэкономики
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