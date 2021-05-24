События

18:42 24.05.2021

Депутаты "Евросолидарности" просят Кабмин запретить украинским авиакомпаниям летать над Беларусью

2 мин читать
Депутаты "Евросолидарности" просят Кабмин запретить украинским авиакомпаниям летать над Беларусью

Группа народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" просит правительство запретить украинским авиакомпаниям летать над территорией Беларуси, сообщила депутат Ирина Фриз.

"Направила с коллегами Иванной Климпуш-Цинцадзе, Ириной Геращенко и Марией Ионовой обращение к Кабинету министров Украины об установлении запрета для украинских авиакомпаний на осуществление полетов над территорией Республики Беларусь", - написала Фриз в Фейсбуке в понедельник.

Как сказала Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", "настало время принимать жесткие решения".

"Конечно, кто-то может сказать, что события в Беларуси являются внутренним делом этой страны. Впрочем, учитывая то, что такая же ситуация могла произойти по заказу российских спецслужб с украинцами, которые бы летели в самолете над Республикой Беларусь, этот кейс не может остаться без внимания Украины", - сказала Фриз.

Она подчеркнула, что Беларусь уже более года, как потеряла свой суверенитет и находится в стадии аншлюса со страной-агрессором.

"Поэтому Минск в отношениях с Украиной уже потерял независимость и находится под абсолютным влиянием Кремля, лишает нас ощущение мирного и безопасного сосуществования", - отметила народный депутат.

По ее словам, несмотря на то, что Украина имеет свой собственный опыт жестких притеснений оппозиции и подавления народных протестов во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах, она не может стоять в стороне и молча наблюдать за процессами в Беларуси.

"Ведь здесь вопрос ценностного характера: или мы ожидаем поддержку мирового сообщества и активно защищаем демократические принципы, или мы сохраняем принцип "наша хата скраю". В последнем случае - это путь самоизоляции, и маловероятно, что при таком поведении Украина в дальнейшем найдет поддержку. Этот вопрос единства стран, которые выбрали демократию в качестве своего политического режима. Поэтому мы должны принимать жесткие решения вместе с демократическими странами”, - подчеркнула Фриз.

Теги: #полеты #евросолидарность #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:41 24.05.2021
Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства – секретарь СНБО

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства – секретарь СНБО

18:26 24.05.2021
Шмыгаль назначил внеочередное заседание Кабмина для рассмотрения вопроса об авиасообщении с Беларусью

Шмыгаль назначил внеочередное заседание Кабмина для рассмотрения вопроса об авиасообщении с Беларусью

18:15 24.05.2021
МАУ считает вопрос полетов над Беларусью политическим и будет ориентироваться на решение правительства и авиавластей

МАУ считает вопрос полетов над Беларусью политическим и будет ориентироваться на решение правительства и авиавластей

18:05 24.05.2021
Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью

Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью

16:56 24.05.2021
Самолеты латвийской "airBaltic" пока не будут летать над Беларусью

Самолеты латвийской "airBaltic" пока не будут летать над Беларусью

16:05 24.05.2021
Порошенко призвал ввести жесткие санкции против режима Лукашенко и потребовал расследовать дело "вагнеровцев"

Порошенко призвал ввести жесткие санкции против режима Лукашенко и потребовал расследовать дело "вагнеровцев"

15:41 24.05.2021
Литва запретила бортам, летящим в/из страны, пересекать воздушное пространство Беларуси

Литва запретила бортам, летящим в/из страны, пересекать воздушное пространство Беларуси

14:49 24.05.2021
МИД Литвы рекомендует согражданам покинуть Беларусь

МИД Литвы рекомендует согражданам покинуть Беларусь

13:42 24.05.2021
Авиакомпания Ryanair осуждает инцидент со своим лайнером, сотрудничает по этому вопросу с ЕС и НАТО

Авиакомпания Ryanair осуждает инцидент со своим лайнером, сотрудничает по этому вопросу с ЕС и НАТО

12:50 24.05.2021
Рейс Wizz Air Киев-Таллин выполняется в обход воздушного пространства Беларуси

Рейс Wizz Air Киев-Таллин выполняется в обход воздушного пространства Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправит все рейсы в обход ее воздушного пространства – секретарь СНБО

Шмыгаль назначил внеочередное заседание Кабмина для рассмотрения вопроса об авиасообщении с Беларусью

Зеленский поручил Кабмину подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью

Встреча Байдена и Путина, вероятнее всего, состоится в Женеве - СМИ

ГФС проводит обыски в горсовете Кривого Рога

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский обсудил ход предвыборной кампании в Бундестаг и евроатлантические стремления Украины с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком

В Украине участие в ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли 2433 человека – УЦОКО

Кабмин переназначил Марьевича госсекретарем Минэкономики

Кабмин переназначил Маръевича госсекретарем Минэкономики

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Стоимость обновленного здорового питания в школах не будет выше традиционного – Ляшко

Украина благодарна Малайзии за взаимодействие в расследовании крушения самолета рейса MH17 - МИД

МАУ с партнерами реализовали дегустацию украинских вин на высоте 10 тыс. метров над землей

С сентября в украинских школах внедрят новое меню из 160 блюд

Задержанный в Минске самолет Lufthansa вылетел во Франкфурт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА