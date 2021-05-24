Депутаты "Евросолидарности" просят Кабмин запретить украинским авиакомпаниям летать над Беларусью
Группа народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" просит правительство запретить украинским авиакомпаниям летать над территорией Беларуси, сообщила депутат Ирина Фриз.
"Направила с коллегами Иванной Климпуш-Цинцадзе, Ириной Геращенко и Марией Ионовой обращение к Кабинету министров Украины об установлении запрета для украинских авиакомпаний на осуществление полетов над территорией Республики Беларусь", - написала Фриз в Фейсбуке в понедельник.
Как сказала Фриз в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", "настало время принимать жесткие решения".
"Конечно, кто-то может сказать, что события в Беларуси являются внутренним делом этой страны. Впрочем, учитывая то, что такая же ситуация могла произойти по заказу российских спецслужб с украинцами, которые бы летели в самолете над Республикой Беларусь, этот кейс не может остаться без внимания Украины", - сказала Фриз.
Она подчеркнула, что Беларусь уже более года, как потеряла свой суверенитет и находится в стадии аншлюса со страной-агрессором.
"Поэтому Минск в отношениях с Украиной уже потерял независимость и находится под абсолютным влиянием Кремля, лишает нас ощущение мирного и безопасного сосуществования", - отметила народный депутат.
По ее словам, несмотря на то, что Украина имеет свой собственный опыт жестких притеснений оппозиции и подавления народных протестов во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах, она не может стоять в стороне и молча наблюдать за процессами в Беларуси.
"Ведь здесь вопрос ценностного характера: или мы ожидаем поддержку мирового сообщества и активно защищаем демократические принципы, или мы сохраняем принцип "наша хата скраю". В последнем случае - это путь самоизоляции, и маловероятно, что при таком поведении Украина в дальнейшем найдет поддержку. Этот вопрос единства стран, которые выбрали демократию в качестве своего политического режима. Поэтому мы должны принимать жесткие решения вместе с демократическими странами”, - подчеркнула Фриз.